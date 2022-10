Sony PlayStation vuole investire ulteriormente nel mercato PC, mobile e nei giochi live service

Come riportato sulle pagine di Reuters, Sony PlayStation sta valutando nuovi investimenti per espandersi ulteriormente nel mercato PC, nonché in quello mobile e dei giochi live service, stando alle dichiarazioni di Hermen Hulst, il boss dei PlayStation Studios.

"Ulteriori investimenti in aree che rafforzeranno l'espansione su PC, mobile e live service sono sicuramente una possibilità per noi", ha detto Hulst in un'intervista con Reuters.

Hulst ha commentato anche l'acquisizione di nuove quote azionarie di FromSoftware da parte di Sony, parlando di come potrebbe portare a nuove opportunità per i PlayStation Studios.

PlayStation Studios

Già in passato Sony ha dimostrato un grande interesse verso il mercato dei giochi live service, con la compagnia che ha intenzione di lanciare 10 Gaas (Game as a service) entro il 2026. In tal senso ricordiamo anche l'acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi di dollari, grazie alla quale Sony punta di creare un "centro dell'eccellenza per i Live Service".

Allo stesso modo anche l'intenzione di Sony di espandersi sul mercato PC è piuttosto palese, basti pensare ai porting PC di giochi di successo PlayStation, come God of War, Horizon Zero Dawn e Marvel's Spider-Man.

Per quanto riguarda il lato mobile per il momento invece non abbiamo visto grandi risultati, ma ricordiamo che di recente la compagnia ha acquisito Savage Game Studios e ha aperto la divisione PlayStation Studios Mobile.