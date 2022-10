Desta: The Memories Between, la recensione del gioco del team di Monument Valley per Netflix

Un mix che funziona? Ve lo riveliamo nella recensione di Desta: The Memories Between .

Protagonista dell'avventura è Desta, una persona non binaria che una notte, in preda all'ansia, fa un sogno estremamente realistico, a tratti insidioso, in cui deve affrontare le figure cardine della sua vita passata e chiarire i propri sentimenti una volta per tutte, ma solo dopo averle sconfitte.

Disponibile in esclusiva per gli abbonati a Netflix , il nuovo mobile game sviluppato da UsTwo, gli autori dell'acclamato Monument Valley, si pone l'obiettivo di portare sui dispositivi iOS e Android tematiche mature miscelate a stuzzicanti meccaniche strategiche roguelite, nell'ambito di quella che si pone come una sorta di seduta psicoterapica a base di pallonate .

Storia

Desta: The Memories Between, la protagonista si rigira nel letto

Come accennato, la storia di Desta: The Memories Between si svolge all'interno di un sogno: la coscienza della protagonista interviene perché risolva in qualche modo i conflitti che la attanagliano, attraverso una serie di dialoghi (immaginari, chiaramente) con i personaggi che l'hanno accompagnata negli anni e da cui, per un motivo o per l'altro, ha finito per prendere le distanze.

Il gioco è doppiato in inglese, ma include sottotitoli in italiano che consentono anche a chi non mastica la lingua di seguire lo sviluppo della trama. Quella che scorre di fronte ai nostri occhi sembra a tutti gli effetti una seduta dallo psicoterapeuta, l'elaborazione di rapporti ed eventi che hanno lasciato il segno nell'animo di Desta.

In tutto questo, una nota a nostro avviso profondamente stonata sta nell'indicazione preliminare dell'identità di genere di ogni personaggio all'interno dei dialoghi stessi: una mossa che non riusciamo a comprendere, visto che gli autori disponevano di tutte le capacità necessarie per esplicare tali elementi all'interno della narrazione.

Insomma, la sensazione è che ci siano alcune forzature, forse a scopo promozionale e legate alla collaborazione con Netflix, ed è un peccato perché il lavoro svolto da UsTwo sul piano del racconto è valido, con personaggi interessanti che vengono introdotti man mano e che dovremo riuscire a trasformare da avversari in compagni. Come? Prendendoli a pallonate in faccia, naturalmente.