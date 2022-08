PlayStation Studios Mobile Division è la nuova divisione fondata da Sony per il settore mobile

Sony ha fondato una divisione dedita esclusivamente al settore mobile, chiamata PlayStation Studios Mobile Division. Si tratta di una mossa attesa da parte della multinazionale giapponese, che negli scorsi mesi aveva spiegato di voler ampliare il suo pubblico.

L'annuncio è arrivato in concomitanza con quello dell'acquisizione di Savage Game Studios, dato dal capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst:

Analogamente, le nostre iniziative di gioco mobile forniranno un mezzo in più per coinvolgere un maggior numero di persone con i nostri contenuti e cercando di raggiungere un nuovo pubblico che non conosce PlayStation e i nostri giochi. Savage Game Studios si unirà alla nuova PlayStation Studios Mobile Division, che opererà indipendentemente dallo sviluppo della console e si concentrerà su esperienze innovative e portatili basate su IP PlayStation nuove ed esistenti.

Quindi la nuova divisione sarà completamente autonoma rispetto alle altre e godrà di fondi propri. Lavorerà comunque sulle proprietà intellettuali della compagnia, ma mirando espressamente al settore mobile.

Spero che tu voglia unirti a me per dare il benvenuto a Savage Game Studios e che chi ama i giochi per dispositivi mobili, oltre a console o PC, non veda l'ora di scoprire cosa hanno in serbo. Stanno già lavorando a un nuovo gioco d'azione live service Tripla A per dispositivi mobili che non è stato ancora annunciato. È troppo presto per svelare altre informazioni, ma non vedo l'ora di saperne di più.

Non è certo la prima volta che Sony prova a entrare nel settore mobile, ma in questo caso sembra volerlo fare con più decisione rispetto al passato, rendendo l'investimento più stabile.