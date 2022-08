AMD: il livestream di annuncio della serie Ryzen 7000 è fissato per questa notte

AMD ha annunciato con un comunicato stampa che questa notte terra un livestream per presentare la serie Ryzen 7000. Più precisamente, l'evento sarà visibile il 30 agosto 2022 all'1:00 ora italiana. A presentarlo ci saranno Lisa Su, il CEO di AMD, e Mark Papermaster, il CTO.

Il programma completo dell'evento comprende come già detto la lineup completa dei Ryzen 7000, le CPU basate su architettura Zen 4 e che si appoggeranno alla nuova piattaforma AM5.

In questo caso non seguiremo l'evento in diretta live, ma domani mattina alle 10:00 Pierpaolo Greco commenterà gli annunci in una lunga Pausa Caffè.

AMD ha illustrato per la prima volta la piattaforma Ryzen 7000 al Computex 2022, dopo averne dato le prime informazioni al CES 2022.

Come già riportato, le AM5 sono pensate per supportare DDR5 e PCle 5.0 immediatamente. AMD ha anche affermato che le Ryzen 7000 saranno in grado di arrivare a frequenze di boost oltre i 5 GHz: sono i primi chip desktop della compagnia a farlo. Viene anche detto che Zen 4 avrà prestazioni single-thread più veloci di Zen 3 di almeno il 15%. L'hardware offrirà anche il doppio della cache L2 per core (1MB anziché 512KB). Inoltre, il socket AM5 sarà di massimo 230 W e manterrà la compatibilità con i dissipatori AM4.

La Ryzen 7000 monta due CCD Zen 4 a 5nm con i core della CPU e un I/O die a 6nm. Inoltre, AMD ha confermato che i processori Zen 4 integreranno una grafica RDNA 2.