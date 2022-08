PS5: date di uscita dei firmware 6.00 e 7.00 con 1440p e Discord svelate da Tom Henderson

Il noto giornalista e insider videoludico Tom Henderson ha svelato le presunte date di uscita dei prossimi aggiornamenti di sistema maggiori di PS5. Stando alle sue fonti, il firmware 6.00 sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2022, mentre il firmware 7.00 dall'8 marzo 2023.

Come sappiamo il firmware 6.00 di PS5 includerà il supporto nativo della console alla risoluzione 1440p, un'aggiunta richiesta a gran voce dalla community da prima del lancio della console, nonché liste per i giochi, funzioni social e altro ancora. L'aggiornamento di sistema è stato reso disponibile in versione beta in alcuni paesi selezionati a fine luglio.

Il firmware 7.00 di PS5, sempre secondo le fonti di Tom Henderson, dovrebbe segnare il debutto di Discord, che era stato annunciato da Sony oltre un anno fa. Parliamo insomma di una novità importante per l'ecosistema PlayStation, che molti giocatori stanno attendendo con impazienza.

Per quanto Tom Henderson sia considerato una fonte di informazioni piuttosto affidabile, come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, dato che non c'è nessuna conferma ufficiale. In particolare la data del firmware 7.00, l'8 marzo 2023, è piuttosto lontana e quindi i piani di Sony potrebbero cambiare nel frattempo.