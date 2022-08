Floodland: abbiamo provato il gestionale cittadino che farà impazzire i fan di Frostpunk

Non crediamo sia un caso, tra l'altro, che una parte di Vile Monarch provenga proprio dalle fila di 11 bit studios, il team che ha dato i natali allo strategico ambientato tra i ghiacci, e persino il compositore, Piotr Musial, è esattamente colui che realizzò a suo tempo la colonna sonora di numerose opere della software house polacca, tra cui proprio Frostpunk e This War of Mine. È ormai sempre più evidente come la Polonia sia una fucina di talenti e di splendide idee e Floodland non fa altro che unirsi alle fila di produzioni che dall'est Europa invadono con successo il resto del mondo proponendo gameplay interessanti e rifiniti.

Questo perché, durante la fiera tedesca, il team era presente in massa per offrire a tutti i presenti la possibilità di vedere il gioco e di potersi lanciare anche in una generosa sessione di prova per prendere confidenza con le meccaniche per cercare di capire qualcosa di più di questo gestionale cittadino dal sapore post-apocalittico che sembra seguire le orme dello splendido Frostpunk , offrendo diverse variazioni sul tema a partire dall'ambientazione.

Di Floodland si è iniziato a parlare già la scorsa settimana quando, dal nulla, i ragazzi di Vile Monarch , scelsero di distribuire un piccolo teaser di assaggio del loro titolo , giusto in tempo per generare un po' di chiacchiericcio in vista dell'apertura della Gamescom 2022.

L'intento di Vile Monarch è chiaramente quello di proporre un incipit narrativo che non sia solo realistico, ma che addirittura sollevi preoccupazione e consapevolezza in merito al disastro ambientale di questi decenni nella speranza di unire, come si suol dire, l'utile al dilettevole. In questo caso, in modo decisamente letterale visto e considerato che stiamo parlando di un videogioco dalla grandissima profondità strategica. L'ambientazione, nel concreto, è il Nord America, o, per essere più corretti, una versione paludosa, dal clima caldo e umido, delle zone di confine tra gli Stati Uniti e il Canada. A partire da questo presupposto di storia, starà a noi scegliere e gestire come far prosperare la piccola tribù raccogliendo tutto quello che il territorio riesce a offrire, quindi migliorando le nostre competenze tecnologiche per poter mettere in piedi le strutture necessarie a diventare autosufficienti e, a quel punto, valutare se e come accogliere altri sopravvissuti compatibilmente con la nostra esigenza di prosperare.

Un city builder di grandi speranze

Un esempio di insediamento avanzato in Floodland

Una volta messe le mani su mouse e tastiera, se si è un minimo conoscitori del genere, ci vuole davvero pochissimo a prendere confidenza con l'interfaccia e il sistema di gioco e realizzare quali sono le dinamiche di gameplay e, più in generale, il tipo di approccio scelto da Vile Monarch per mettere in piedi il suo strategico. Lo ripetiamo quindi di nuovo: se avete giocato anche una volta soltanto a Frostpunk (e se non fosse così, vi consigliamo vivamente di farlo), sapete perfettamente cosa aspettarvi da Floodland.

Il loop di gameplay è bene o male lo stesso: si comincia con un piccola tribù dopo averla selezionata in fase di creazione della partita insieme a una manciata di altre opzioni relative al territorio e alle difficoltà incontrate e, nella prima fase di gioco, dovremo essere bravi a raccogliere le risorse sparse sulla piccola porzione di terreno emerso dove sceglieremo d'insediarci, così da avere abbastanza cibo, acqua e materiali da costruzione per sopravvivere ai primi giorni. Successivamente dovremo investire quanto raccolto per tentare di raggiungere l'autosufficienza costruendo riciclatori d'acqua, fattorie per la coltivazione e porticcioli per la pesca e in seguito dovremo puntare sull'insegnamento realizzando scuole e laboratori di specializzazione così da avere accesso agli edifici di livello più elevato e, di conseguenza, avviare lavori più complessi.

Purtroppo la nostra prova, per quanto lunga secondo i canoni di una fiera, non ci ha permesso di vedere come si evolveva il gameplay sul medio e lungo periodo, se ci saranno cioè avversari da fronteggiare o se sarà possibile spostarsi dalla porzione di terreno iniziale per andare a "colonizzare" altre aree limitrofe, ma una delle dinamiche cardine di Frostpunk sembra essere presente anche in Floodland, praticamente inalterata. Ovvero gli eventi dinamici che possono tanto riguardare questioni climatiche più o meno avverse, quanto l'arrivo o la scoperta di altre tribù che potremo valutare se accogliere nel nostro insediamento o cacciare via. Assumendoci chiaramente le responsabilità delle scelte operate.

La rovina della civiltà precedente ci accompagnerà per tutto il corso delle nostre partite a Floodland

E chiaramente come qualsiasi gestionale cittadino che si rispetti, una componente enorme del gameplay riguarda la microgestione sia delle risorse che della popolazione. Nel primo caso dovremo, infatti, tenere conto di acqua e cibo raffinato, ma anche di quello crudo che andrà poi cucinato o elaborato al fianco di materie prime riciclate, libri per l'apprendimento e vecchi manufatti della precedente civiltà che saranno essenziali per guadagnare punti tecnologia adatti all'evoluzione del nostro insediamento.

Per quanto riguarda invece la tribù, dovremo stare sempre bene attenti a gestire i compiti di esplorazione e raccolta assegnati alla popolazione, ma contemporaneamente tenendo sott'occhio le esigenze delle strutture che richiederanno numeri ben precisi di lavoratori da assegnare loro. Meglio quindi avere numerosi abitanti col rischio che molti siano disoccupati generando malcontento e rivolte, oppure mantenere una struttura elitaria dell'accampamento accogliendo pochissimi sopravvissuti col rischio di rallentare o inchiodare la produzione quando scegliamo di esplorare le zone limitrofe? Questo è soltanto uno dei dilemmi a cui dovremo rispondere durante le nostre partite a Floodland.