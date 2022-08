PS5: Discord arriverà con il firmware 7.00, stando a un report di Tom Henderson

Un report di Tom Henderson pubblicato sulle pagine di Exputer, afferma che il l'integrazione delle funzioni di Discord con PS5 avverrà nei prossimi mesi e più nello specifico con la pubblicazione del firmware 7.00.

La soffiata è arrivata alle orecchie di Tom Henderson da numerosi fonti, inclusa quella che nei mesi scorsi aveva anticipato il reveal di Dualsense Edge, il controller Pro di PS5.

Henderson spiega che l'integrazione di Discord nell'ecosistema PlayStation è in fase di testing da un paio di mesi, con i lavori che stanno "procedendo molto bene". Come accennato in apertura, il debutto su PS5 dovrebbe avvenire con il lancio del firmware 7.00 della console, che potrebbe arrivare entro la fine del 2022.

L'aggiornamento di sistema 6.00, che aggiungerà il supporto ai 1440p, invece verrà reso disponibile a metà settembre, sempre secondo il report di Henderson.

A maggio del 2021, Sony ha siglato un partnership con Discord acquisendone tra l'altro una quota di minoranza. L'obiettivo è di integrarne i servizi sulle console PlayStation per "consentire ad amici, gruppi e comunità di stare in contatto, di divertirsi e di comunicare più facilmente mentre giocano insieme".

Discord, per chi non lo sapesse, permette di organizzare chat di gioco, anche multiple, in maniera semplice e funzionale, tanto da diventare uno strumento indispensabile per community e gilde su PC. Inoltre darebbe modo anche a giocatori su piattaforme diverse di comunicare nella stessa chat vocale, un aspetto sicuramente molto importante ora che sempre più titoli multiplayer permettono il crossplay.

Detto questo, per quanto Tom Henderson si sia rivelato una fonte di informazioni affidabile in passato, raccomandiamo come al solito di prendere queste indiscrezioni con le pinze, in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony PlayStation.