Pokémon Unite: Mew, Scizor e Dodrio annunciati, ecco quando saranno disponibili

Continuano i festeggiamenti per il primo anniversario di Pokémon Unite, con Studio TiMi che ha svelato che nel corso del mese di settembre il roster si arricchirà con tre nuovi aggiunte di grande spessore: Mew, Scizor e Dodrio. Non solo, arriverà anche una nuova arena in cui i giocatori si scontreranno con Rayquaza.

Come svelato nel filmato qui sotto, Mew si unirà al roster il 2 settembre 2022. Il Pokémon Leggendario ricopre il ruolo di Attaccante e può imparare più attacchi rispetto agli altri mostriciattoli del roster. Un'altra caratteristica unica è che può dimenticare le mosse acquisite e impararne di nuove nel bel mezzo dei match. Per ottenere Mew i giocatori di Pokémon Unite dovranno collezionare dei "mural fragments" durante un evento che si svolgerà tra il 2 settembre e il 12 ottobre, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

A seguire il 14 settembre sarà il turno di Dodrio e il 28 settembre quello di Scizor. Maggiori dettagli su ruoli e abilità dei due Pokémon verranno svelati nelle prossime settimane.

Assieme a Mew verrà introdotta la mappa Theia Sky Ruins, un'arena in cui appariranno nuovi Pokèmon selvatici, tra cui anche i Golem Regirock, Regice e Registeel, con Rayquaza che ricoprirà il ruolo di boss.

Dal 9 settembre al 6 ottobre sarà possibile affrontare gli "Allenatori Legacy", come Camilla, Leon e Laburno, e i loro Pokémon iconici.

I festeggiamenti del primo anniversario di Pokémon Unite stanno arricchendo il MOBA free-to-play con tanti contenuti. Ad esempio nelle scorse settimane Glaceon, Buzzwole e Tyranitar si sono uniti al roster.