Pokémon Unite: sei nuovi Pokémon e un evento PvE per festeggiare il primo anniversario

Pokémon Unite il 21 luglio spegnerà la prima candelina e per celebrare il primo anniversario del MOBA realizzato in collaborazione con TiMi Studios, Nintendo ha annunciato che sono in arrivo tante sorprese, inclusi 6 nuovi Pokèmon, regali e bonus, nonché un evento PvE.

Il primo dei tre Pokémon che si unirà al roster di Pokémon Unite sarà Glaceon, l'"eeveeluzione" di tipo Ghiaccio. Sarà disponibile dal 21 luglio, con i giocatori che potranno ottenere la sua licenza Unite gratuitamente completando le missioni della "Sfida gelida di Glaceon" dal 21 luglio al 14 agosto.

Giovedì 4 agosto arriverà Buzzwole, mentre il 16 agosto avverrà il debutto di Tyranitar. Successivamente a partire da settembre arriveranno altri tre Pokémon, per il momento ancora avvolti nel mistero.

Come accennato in apertura, per festeggiare il primo anniversario arriverà anche un evento PvE a mo' di boss rush, chiamato "Tutti contro uno", in cui i giocatori dovranno unire le forze per sconfiggere dei potenti Pokémon boss. La modalità sarà disponibile in tre periodi diversi, ovvero dal 21 al 24 luglio, dal 1 agosto al 7 agosto e infine dal 15 agosto al 21 agosto.

Non sarebbe un vero compleanno senza una torta e per questo motivo i giocatori di Pokémon Unite dal 21 luglio al 2 settembre 2022 potranno prendere parte alla "Sfida torta dell'anniversario". Completando le missioni riceverete della glassa necessaria per farcire una torta e otterrete così delle ricompense utili.

Infine, anche semplicemente effettuando il log-in in Pokémon Unite durante il periodo dei festeggiamenti per il primo anniversario i giocatori riceveranno delle ricompense. Nello specifico parliamo di licenze Unite e Holowear gratuite (o 100 monete Heos se già le possedete) di cinque Pokémon differenti: