Microsoft potrebbe acquisire Netflix, secondo l'analista di mercato Laura Martin

Una volta concretizzato il faraonico accordo tra Microsoft e Activision Blizzard, il colosso di Redmond potrebbe tentare l'acquisizione di Netflix. Questo perlomeno stando a Laura Martin, analista senior di Needham.

Secondo la Martin, per Netflix un'acquisizione potrebbe rivelarsi una via di uscita ideale da una situazione tutt'altro che rosea: il numero degli abbonati è in calo, con il valore delle azioni della compagnia che è crollato rispetto ai numeri registrati alla fine dello scorso anno.

Pochi giorni fa le due compagnie hanno siglato un accordo di grande spessore, con Microsoft che si occuperà di gestire le pubblicità di Netflix nell'ambito degli abbonamenti a prezzo ridotto con annunci pubblicitari durante la visione dei contenuti della piattaforma.

Per l'analista di Needham questo è un chiaro segno dell'avvicinamento di Netflix a Microsoft, che in futuro potrebbe portare a un accordo persino più importante.

"Forse Netflix sta cercando un'uscita", ha detto Laura Martin in un'intervista con Yahoo! Finance. "Sta cercando di avvicinarsi a Microsoft nella speranza che, dopo che avrà completato l'acquisizione di Activision Blizzard, acquisti in seguito Netflix".

L'analista di Needham suggerisce che solo Microsoft potrebbe sostenere un'acquisizione da 100 miliardi di dollari come quella di Netflix e al tempo stesso ricevere l'approvazione degli enti regolari, come l'FTC, dato che altri colossi come Google e Amazon hanno già dei servizi di streaming proprietari.

Indubbiamente quello dipinto dalla Martin è uno scenario molto interessante, in quanto permetterebbe a Microsoft di entrare nel mercato dei servizi di streaming di TV e film. Potenzialmente potrebbero esserci dei risvolti importanti anche per quanto riguarda il lato gaming, con l'acquisizione che potrebbe favorire un numero maggiore di adattamenti live action delle numerose IP della compagnia o magari portare alla creazione di un nuovo maxi-abbonamento che include sia Xbox Game Pass che Netflix.

Ma queste sono solo ipotesi molto fantasiose. La verità è che al momento non c'è nulla di davvero concreto e, se anche l'analista di Needham avesse ragione, una possibile acquisizione di Netflix da parte di Microsoft potrebbe richiedere anni.

Nel frattempo a quanto pare il matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard potrebbe concretizzarsi il prossimo mese.