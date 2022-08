PS5 e PS4: gli occidentali giocano più titoli dei giapponesi ma per meno ore, stando ai dati di Sony

Durante il corso del CEDEC 2022, Sony PlayStation ha svelato una serie di statistiche dei giocatori PS5 e PS4 nel mondo che svelano, ad esempio, che i giocatori occidentali acquistano più titoli dei giapponesi, ma che mediamente ci giocano per meno ore.

Dai grafici condivisi da Genki su Twitter, apprendiamo che nell'arco di un anno gli utenti PS5 e PS4 statunitensi mediamente giocano a 10,7 titoli. Un media molto più alta rispetto ai giapponesi, che sono ultimi in classifica con 5,9 giochi.

Ecco la media per ogni regione:

USA - 10,7 giochi Europa - 9,6 giochi Asia - 8,2 giochi Giappone - 5,9 giochi

In compenso in Giappone i giocatori mediamente spendono più tempo su un singolo titolo rispetto al resto del mondo, per la precisione 66,2 ore, molte di più degli americani, secondi con 28,7 ore. Di seguito la classifica:

Giappone - 66,2 ore USA - 28,7 ore Europa - 27,2 ore Asia - 25,5 ore

In parte questi dati si possono spiegare dal fatto che in Sol Levante uno dei generi più apprezzati è quello dei JRPG, titoli che mediamente impegnano per decine se non centinaia di ore.

I grafici qui sotto invece svelano che i giocatori giapponesi ottengono una percentuale di trofei per ogni titolo giocato nettamente maggiore rispetto agli altri nel resto del mondo, mentre gli statunitensi sono all'ultimo posto. Asia ed Europa invece detengono il primato per la media di Trofei di Platino conquistati in un anno. Anche l'ultimo grafico è particolarmente interessante e svela come ormai gli acquisti in digitale hanno superato quelli retail. In particolare negli USA è dove il digital delivery va per la maggiore.

Rimanendo in casa PlayStation, stando a un report di Tom Henderson, Discord arriverà su PS5 con il firmware 7.00.