Armed Fantasia e Penny Blood: annunciati gli eredi di Wild Arms e Shadow Hearts

Con un annuncio a sorpresa, Wild Bunch Productions, una compagnia fondata dal team che ha creato Wild Arms, e Yukikaze, azienda nata grazie al team autore di Shadow Hearts, hanno annunciato assieme Armed Fantasia: To the End of the Wilderness e Penny Blood. Come mai ne parliamo nella stessa notizia? Ebbene l'annuncio fa parte di un'iniziativa piuttosto particolare e interessante, dato che i due giochi verranno finanziati con un'unica campagna Kickstarter che prenderà il via il 29 agosto.

Il "Double Kickstarter" di Armed Fantasia: To the End of the Wilderness e Penny Blood avrà un obiettivo minimo comune di 750.000 dollari, che assicurerà la pubblicazione di entrambi su PC, mentre gli stretch goal successivi garantiranno le versioni PS5, Xbox Series e "l'hardware Nintendo più recente". Coloro interessati ad entrambi potranno scegliere l'opzione "Early-Bird Combo" e riceverli dunque con un prezzo nettamente scontato.

Armed Fantasia è descritto come un Westerpunk con meccaniche da JRPG erede spirituale di Wild Arms. Racconta una storia drammatica che si svolge in un mondo che precipita verso la distruzione, con i giocatori che vestiranno i panni di un gruppo di "Pathfinder", un gruppo di avventurieri che utilizza le potenti armi chiamete ARM per eliminare le anomalie che infestano le lande di Londeium. Le battaglie saranno a turni ma manterranno un ritmo veloce, basato sul sistema Cross Order Tactics. Si parla anche di una "World Map gigantesca" e l'uso di vari gadget per l'esplorazione di Dungeon.

Di seguito le prime immagini ufficiali di Armed Fantasia: To the End of the Wilderness:

Penny Blood invece è un JRPG con tinte horror. Segue la storia di Matthew Farrel, un investigatore newyorkese che si imbarca in un'oscura indagine che lo costringerà suo malgrado ad affrontare demoni e mostri orripilanti.

Il gioco presenta il sistema di combattimento chiamato Psycho Sigil, che viene descritto come facile da imparare ma difficile da padroneggiare e combina la tradizionale strategia dei giochi di ruolo giapponesi a turni con input da dare all'istante per massimizzare il potenziale degli attacchi. Le interazioni con i demoni inoltre influenzeranno i "Sanity Point" dei personaggi, che potrebbero impazzire guadagnando potenza ma diventando più instabili.

Di seguite le prime immagini e concep art ufficiali di Penny Blood.

Come accennato in apertura, la doppia campagna Kickstarter dei due giochi inizierà il 29 agosto a questo indirizzo.