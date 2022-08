Monster Hunter Rise, vendite per 11 milioni di copie: lo ha annunciato Capcom

Monster Hunter Rise ha totalizzato vendite per 11 milioni di copie: lo ha annunciato Capcom, condividendo sui social un messaggio scritto dal director del gioco, Yasunori Ichinose, che ha voluto ringraziare i fan per l'ottimo risultato.

Con questo aggiornamento Monster Hunter Rise potrebbe aver superato la terza posizione fra i giochi più venduti di Capcom, visto che la classifica è stata redatta solo qualche giorno fa e riporta Resident Evil 7 biohazard anch'esso a 11 milioni di copie.

Lanciato nel marzo del 2021 su Nintendo Switch e lo scorso gennaio su PC, Monster Hunter Rise è l'ultimo episodio di una serie ormai piuttosto popolare anche in occidente, l'hunting game per eccellenza in cui ci si ritrova a dare la caccia a enormi mostri.

"Ambientato nel villaggio di Kamura, luogo a tema ninja, Monster Hunter Rise esorta a esplorare lussureggianti ecosistemi e ad affrontare temibili mostri per diventare il cacciatore di mostri definitivo", recita la sinossi del gioco.

"Mezzo secolo dopo la devastazione causata dall'ultima calamità, i cacciatori devono affrontare un mostro terribile che minaccia di gettare di nuovo quelle terre nel caos."