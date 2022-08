TinyBuild ha acquistato le IP di Surgeon Simulator, I Am Bread e altri da Bossa Studios

TinyBuild ha acquistato le proprietà intellettuali di Surgeon Simulator, I Am Bread e altri da Bossa Studios per 3 milioni di dollari. Non solo: ha anche comprato il team russo Konfa Games per 5,4 milioni di dollari.

Dopo l'acquisizione di Versus Evil dello scorso novembre, TinyBuild ha dunque messo a segno un'altra operazione interessante, appropriandosi di alcuni brand ormai piuttosto conosciuti, in particolare su PC.

"Dall'inizio del 2022 Bossa Studios si è concentrato esclusivamente su produzioni di tipo cooperativo", ha dichiarato il co-fondatore del team, Henrique Olifiers. "Abbiamo realizzato molti prototipi e ora stiamo lavorando a pieno ritmo a nuovi progetti in cui abbiamo messo cuore e anima."

"Questa situazione ci ha portato a chiederci come avremmo gestito il nostro catalogo di giochi esistenti, e come assicurare loro un futuro. Insieme a TinyBuild abbiamo dunque trovato un percorso che consentirà a Bossa di dedicarsi a nuovi progetti, mentre franchise come Surgeon Simulator, I Am Bread e I Am Fish troveranno una nuova casa, con persone che comprendono il loro valore come noi."