Wo Long: Fallen Dynasty, nuovi dettagli su armi e sistema del morale svelati da Team Ninja

I producer Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa hanno svelato nuovi dettagli sul gameplay di Wo Long: Fallen Dinasty, il nuovo action di Team Ninja attualmente in sviluppo per PC e console.

Giusto oggi abbiamo visto in azione per la prima volta il gioco tramite un trailer di gameplay che mostra il protagonista alle prese con vari nemici, inclusi dei boss. In un'intervista con IGN i due producer di Team Ninja hanno approfondito alcuni degli elementi delle meccaniche di gioco.

Yasuda spiega che una delle caratteristiche che differenziano maggiormente Wo Long: Fallen Dinasty da Nioh è la grandezza degli scenari e una maggiore verticalità dell'esplorazione.

"Essendo ambientato in Cina, siamo stati in grado di creare location di dimensioni molto maggiori rispetto a Nioh, ambientato in Giappone. Anche qualcosa come un castello è molto più grande di prima e l'esplorazione è diventata più verticale perché il personaggio del giocatore in Wo Long può saltare", ha affermato Yasuda.

Viene confermato che le arti marziali cinesi sono alla base del sistema di combattimento di Wo Long: Fallen Dynasty e verranno rappresentate fedelmente nel gioco grazie al motion capture. Il sistema di combattimento inoltre sarà più rapido di quello di Nioh e non sarà presente una barra della "stamina" a limitare le azioni del giocatore, che potrà quindi adottare un approccio più aggressivo.

"Per quanto riguarda il gameplay, la differenza più grande è l'enfasi sulla velocità. Non c'è una barra della resistenza come quella di Nioh, quindi ti troverai costantemente di fronte a una moltitudine di situazioni in cui devi reagire immediatamente. Puoi scegliere di giocare in modo più aggressivo, ma ci sono anche molti nuovi modi per eludere gli attacchi nemici."

Per quanto riguarda gli armamenti, incluse lancia, spada e doppie spade viste nel gameplay trailer, i giocatori avranno accesso a 10 tipologie di armi differenti, ognuno caratterizzato da un moveset diverso.

Yasuda e Yamagiwa hanno svelato nuovi dettagli sul sistema di morale, spiegando che influenza sia il protagonista che i nemici. Gli avversari con un morale alto saranno più coriacei e pericolosi. Per quanto riguarda il giocatore, questo valore aumenta sconfiggendo nemici, mentre decresce in caso di morte. Aumentando il morale inoltre si ottiene l'accesso a nuovi strumenti di morte, come incantesimi e creature divine da invocare sul campo di battaglia.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC nei primi mesi del 2023. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.