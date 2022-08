PlayStation: Savage Game Studios lavora a due progetti, uno è un FPS per iOS e Android

Savage Game Studios, il team che è entrato oggi a far parte della famiglia dei PlayStation Studios di Sony, a quanto pare sta lavorando a due progetti per iOS e Android, uno dei quali sarà uno sparatutto.

Poche ore fa Sony ha annunciato l'acquisizione di Savage Game Studios, un team fondato nel 2020 e specializzato in giochi mobile che farà parte di una nuova divisione di Sony specializzata proprio per questo mercato: PlayStation Studios Mobile Division.

Come riportato da VentureBeat, all'inizio del 2021 Savage Game Studios ha ottenuto un finanziamento di 4,4 milioni di dollari da Makers Fund e Play Ventures per realizzare due giochi mobile, uno dei quali è uno sparatutto. L'obiettivo era quello di pubblicarlo nel corso del 2021, ma supponiamo che la pandemia e altri possibili intoppi in fase di sviluppo abbiano rallentato il progetto.

Michail Katkoff, CEO e co-fondatore di Savage Game Studios, aveva descritto il primo progetto dello studio come uno sparatutto che si allontana dai classici canoni competitivi che contraddistinguono il genere, una nuova esperienza sparatutto free-to-play definita come un "cooperative PvE looter shooter".

"Tutti i giochi sparatutto, dall'inizio del boom dei battle royale nel 2018 si sono concentrati su un gameplay competitivo veloce", aveva dichiarato Katkoff a inizio 2021. "Vediamo che c'è spazio per giochi che offrono l'opportunità di giocare con gli e avere sessioni gratificanti senza la pressione che caratterizza le esperienze PvP."

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli e non sappiamo se il team stia ancora lavorando ad entrambi i progetti, ma considerando la presenza di finanziamenti esterni è altamente probabile.