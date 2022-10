God of War Ragnarok: livelli di difficoltà spiegati dagli sviluppatori, questa volta sono cinque

God of War Ragnarok avrà cinque livelli di difficoltà, ovvero uno in più rispetto al capitolo del 2018. Gli sviluppatori di Santa Monica Studio, tramite un Q&A avvenuto su Discord, hanno svelato i dettagli su questi livelli, a partire dal nome e arrivando a cosa li contraddistingue. I livelli di difficoltà di God of War Ragnarok sono:

Give Me a Story

Give Me Grace

Give Me Balance

Give Me No Mercy

Give Me God of War

La modalità aggiuntiva rispetto al capitolo del 2018 inclusa ora in God of War Ragnarok è "Give Me Grace". Nel precedente capitolo, anche se con nomi leggermente diversi, erano incluse le altre quattro difficoltà. Ad esempio, Give Me No Mercy di God of War Ragnarok è simile alla terza difficoltà su quattro del precedente capitolo, chiamata Give Me a Challenge.

La novità, come detto, è Give Me Grace che si va a inserire tra il livello di difficoltà più facile e quello "normale". Questa modalità, rispetto alla successiva, presente nemici meno aggressivi e alcuni accorgimenti che aiutano i giocatori a modificare le angolazioni della telecamera, in modo tale che il giocatore non debba preoccuparsi che i nemici attacchino senza che li si possa vedere.

God fo War Ragnarok ci permette di esplorare in barca, indipendente dal livello di difficoltà

Per quanto riguarda le difficoltà più elevate, sono state modificate in modo tale che i nemici siano più intelligenti. Inoltre, se un giocatore dovesse partire dalla difficoltà Give Me God of War, ovvero quella massima, ma si dovesse rendere conto che è troppo difficile, potrà semplicemente abbassare il livello di difficoltà: una volta fatto, però, non potrà tornare al livello massimo. Nel precedente gioco, una volta avviata una partita alla difficoltà massima non era possibile tornare indietro.

Diteci, cosa ne pensate dei livelli di difficoltà di God of War Ragnarok? Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation5. Purtroppo, ci sono già in circolazione alcuni leak e alcune copie dei giochi sono già state vendute ad alcuni giocatori.

Santa Monica Studio e Cory Barlog non sono affatto felici di quanto sta accadendo, ovviamente. Barlog afferma addirittura che comprende quegli editori che mettono sul disco solo l'istaller e non il gioco intero, in quanto permette di evitare leak.