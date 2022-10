NieR: Automata Ver1.1a: trailer dell'anime ci mostra l'amato Pascal

Aniplex e Netflix hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alla serie animata NieR: Automata Ver1.1a. Il video, che potete vedere qui sopra, è dedicato a Pascal. Poco sotto potete anche vedere un'immagine dedicata al personaggio

Pascal è uno dei molti personaggi di NieR: Automata Ver1.1a, ma è forse uno dei più amati. All'interno del gioco, Pascal è il leader di una comunità di robot pacifici e il giocatore deve interagire con lui all'interno della trama: il suo villaggio è inoltre denso di personaggi che assegnano ai giocatori varie missioni.

All'interno dell'anime NieR: Automata Ver1.1a, Pascal sarà doppiato sempre da Aoi Yuuki, che gli dà la voce anche nel gioco originale. Il trailer dedicato a Pascal è molto breve, al pari dei precedenti pubblicati da Aniplex: si tratta di vari piccoli teaser rilasciati a cadenza regolare, che ci accompagnano verso l'uscita.

Una locandina di Pascal, dedicata a NieR: Automata Ver1.1a

NieR: Automata Ver1.1a è previsto per gennaio 2023, anche se per il momento non abbiamo ancora dettagli specifici sul gioco di pubblicazione.

Per quanto riguarda il gioco originale, Nier Automata, si tratta di un gioco pubblicato originariamente per PC e PS4 nel 2017. Il giocatore controlla tre diversi androidi da battaglia che esplorano le rovine della Terra. Il cambio di punto di vista permette di scoprire la trama da più direzioni e capire esattamente cosa sta accadendo.

Nier Automata è il secondo gioco della serie: il precedente è stato anche riproposto come remaster con il nome di NieR Replicant ver.1.22474487139.