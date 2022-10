Overwatch 2: Blizzard sta chiedendo ai giocatori cosa ne pensano delle microtransazioni

Blizzard starebbe inviando ai giocatori di Overwatch 2 dei sondaggi per conoscere le loro opinioni sul Battle Pass e sul negozio in-game del gioco.

Questa informazione proviene dall'utente Reddit FelineXJunkie, che ha postato sul subreddit di Overwatch 2 spiegando di aver ricevuto un'e-mail da Blizzard, che invitava a dare un feedback sull'esperienza con il gioco. Le domande vertevano enormemente sul negozio in-game e il pass di battaglia dello sparatutto.

"Ho ricevuto un'e-mail da Blizzard che mi chiedeva di compilare un sondaggio. Il sondaggio verteva su argomenti riguardanti il Battle Pass e l'Overwatch Store", è stato scritto. "Se non l'avete ancora fatto, assicuratevi di compilarlo. Spero davvero che questo sia un primo passo verso il cambiamento".

"L'ho ricevuto e compilato", ha risposto un altro utente. "Ho cercato di essere critico ma onesto, poiché temevo che avrebbero scartato le risposte "troppo aggressive". Spero che questo significhi che sono disposti a modificare le cose, ma a questo punto non ne ho idea. La gestione di questo gioco è stata a dir poco deludente finora".

Sembra anche che Blizzard si stia rivolgendo a gruppi diversi di giocatori per questioni diverse. Per esempio, l'utente Kevombat dice di essere stato contattato perché aveva acquistato il Watchpoint Pack, mentre TheGamer riporta che anche alcuni giocatori che non hanno acquistato pacchetti e skin aggiuntive sono stati invitati a dare il loro parere.

Pare quindi che Blizzard voglia capire esattamente qual è l'opinione dei giocatori sul modello economico di Overwatch 2. Voi cosa ne pensate?

Inoltre, vi ricordiamo che sono in arrivo bilanciamenti e cambiamenti per vari personaggi prima della Stagione 2.