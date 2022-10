Overwatch 2: bilanciamenti e cambiamenti per vari personaggi prima della Stagione 2

Blizzard ha deciso di effettuare dei nuovi bilanciamenti e cambiamenti a vari personaggi di Overwatch 2 prima dell'avvio della Stagione 2, nonostante la compagnia avesse detto in precedenza che non ci sarebbero state variazioni di questo tipo in tale periodo.

In un post sul blog ufficiale da parte del community manager AndyB di Blizzard, veniamo dunque a conoscenza di alcune variazioni previste invece per vari personaggi già a partire dal 15 novembre 2022, che dovrebbero coinvolgere tra gli altri anche D.Va, Genji, Sombra, Kiriko e Zarya.

Per quanto riguarda Genji, sono previsti essenzialmente dei "nerf", ovvero delle riduzioni di potenza e capacità.

Le munizioni massime si riducono da 30 a 24 e i danni da shuriken verranno ridotti da 29 a 27, tutti cambiamenti che puntano a renderlo più equilibrato, avendo ricevuto notevoli benefici dal cambio di struttura dei match all'attuale 5v5.

Anche Sombra andrà incontro a dei depotenziamenti: la durata dell'abilità hack ridotta da 1,75 a 1,5 secondi e il moltiplicatore di danno da hack è stato ridotto da 40 a 25%. D.Va, al contrario, riceverà un incremento, con lo spread del cannone a fusione che aumenta da 3,5 a 3,75, a fronte di una riduzione del danno da impatto dei booster che scende da 25 a 15.

Anche Kiriko viene ridimensionata: l'invulnerabilità data dall'abilità Swift step ha una durata ridotta da 0,4 a 0,25 secondi, anche perché questa serve soprattutto a evitare che il teletrasporto attraverso i muri non implichi una morte istantanea per un glitch, più che essere un'abilità attiva.

Infine, Zarya ha ricevuto un paio di riduzioni, una sulla durata della barriera, che passa da 2,5 a 2 secondi e l'altra sempre collegata a questa, con il cooldown che incrementa da 10 a 11 secondi. Curiosamente, gli sviluppatori hanno anche commentato dicendo che inizialmente erano convinti che Zarya sarebbe stata svantaggiata nella nuova impostazione 5v5, mentre alla fine è emerso il contrario, diventando uno dei personaggi più potenti come tank all'interno del gioco.

