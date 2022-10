Overwatch 2: Halloween da Brividi torna la settimana prossima con un nuova modalità

Overwatch 2 continua la tradizione degli eventi stagionali iniziata dal suo predecessore. La prossima settimana tornerà l'Halloween da Brividi, per la precisione da martedì 25 ottobre all'8 novembre. Per l'occasione non mancheranno nuovi oggetti cosmetici a tema per gli eroi del gioco, come ad esempio skin ed emote, nonché una nuova modalità inedita.

A svelarlo è stato Mike Ybarra, il presidente di Blizzard, che in risposta a un utente su Twitter ha dichiarato che l'edizione 2022 dell'evento di Halloween di Overwatch 2 introdurrà una nuova modalità a tema. Ybarra non ha aggiunto altri dettagli, se non che sarà un sequel de "La Vendetta di Junkenstein", quindi supponiamo si tratterà di una modalità PvE da quattro giocatori che dovranno collaborare per sconfiggere i seguaci del Dr. Junkenstein e orde di bot.

Per conoscere tutti i dettagli sulla nuova modalità di Halloween da Brividi non ci resta che rimanere in attesa di nuove informazioni da parte di Blizzard. Nel frattempo, come riporta Gamingbolt, sono state già confermate nuove skin a tema per Sojourn, Junker Queen e Kiriko.

Vi ricordiamo inoltre che durante questo fine settimana i giocatori di Overwatch 2 guadagneranno il doppio dei punti esperienza per il Battle Pass.