Resident Evil 4 Remake: un dettaglio dell'ultimo trailer rattrista i giocatori

Resident Evil 4 Remake includerà più di una differenza rispetto all'originale, non solo dal punto di vista del gameplay ma anche degli eventi e le situazioni che dovrà affrontare Leon. In tal senso alcuni dei fan più attenti ai particolari hanno notato un dettaglio piuttosto spiacevole: a quanto pare nel rifacimento in uscita il prossimo anno i giocatori non potranno salvare "Hewie", il cane intrappolato nella tagliola nelle fasi iniziali del gioco, che a quanto pare andrà incontro a un tragica sorte.

Nelle fasi iniziali di Resident Evil 4 i giocatori si imbattono in un cane intrappolato in una trappola per orsi. Alcuni fan lo hanno soprannominato "Hewie", come il fido compagno di Fiona in Haunting Ground, survival horror di Capcom del 2005 (secondo alcuni è lo stesso identico animale, inserito in RE4 come una sorta di easter egg ndr). I giocatori hanno due opzioni: lasciarlo al proprio destino o liberarlo dalla trappola, salvandogli così la vita. Scegliendo la seconda, il cane successivamente darà una mano a Leon durante lo scontro contro El Gigante, distraendo la creatura.

A quanto pare invece nel remake di Resident Evil 4, Leon si imbatterà in Hewie quando ormai sarà troppo tardi. Come possiamo vedere anche in questa clip condivisa su Twitter da IGN e tratta dal gameplay trailer presentato al Resident Evil Showcase di questa settimana, quando Leon esplora la foresta purtroppo Hewie è già morto da tempo.

Non è chiaro perché Capcom abbia deciso per questo drastico cambiamento. Ovviamente è possibile che in realtà ci sia un modo per salvare in qualche modo Hewie, ma per scoprirlo non ci resta che attendere il debutto del gioco nei negozi, con le dita incrociate.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dal 23 marzo 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il producer del gioco ha svelato che la longevità del remake sarà simile a quella dell'originale.