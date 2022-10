Resident Evil 4 Remake: trailer gameplay dal Resident Evil Showcase del 21 ottobre 2022

Al Residen Evil Showcase di ottobre 2022 Capcom ha mostrato Resident Evil 4 Remake con un trailer gameplay, che potete vedere qui sopra.

Nel trailer, vediamo il protagonista - Leon - che si muove in una foresta oscura, che dovrebbe corrispondere alla prime fasi di gioco. Il personaggio di Resident Evil 4 Remake raggiunge un'abitazione e la esplora, venendo accolto da morte e decadimento.

Il video mostra scene montate, per aumentare il ritmo, e ci permette di vedere anche un po' di azione contro le creature mostruose che dovremo affrontare in Resident Evil 4 Remake. Leon potrà accovacciarsi per muoversi in modo furtivo e ovviamente usare le proprie armi da fuoco per eliminare le minacce, anche se spesso sarà meglio non fare rumore.

Leon, poi, raggiunge il villaggio - ambientazione principale di Resident Evil 4 Remake, quando ormai si è fatto giorno. L'uomo potrà anche usare il suo famoso calcio per colpire gli avversari e usare elementi ambientali per dare fuoco ai nemici. Vediamo che l'azione è alquanto dinamica e che tra gli avversari c'è il noto nemico con motosega pronto a fare a pezzi Leon. Il trailer si chiude proprio con Leon che blocca un colpo della motosega.

Gli sviluppatori spiegano poi che Resident Evil 4 Remake offrirà una versione rivisitata e aggiornata sia a livello visivi che di gameplay, con nemici più aggressivi e nuove mosse per Leon. Tornerà anche la valigetta per organizzare i propri oggetti. Il mercante permetterà di acquistare e potenziare armi. Potremo anche creare munizioni e cure.

Inoltre, è stato confermato anche che il gioco sarà disponibile per PS4, questa versione potrà essere aggiornata a PS5 senza alcun costo aggiuntivo. Una versione Xbox One non è stata confermata durante la diretta, ma erano stati avvistati i preordini. Il gioco arriverà anche su Steam e Xbox Series X|S.