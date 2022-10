Resident Evil Re:Verse, trailer, data dell'accesso anticipato e dettagli sugli update post-lancio

Resident Evil Re: Verse è tornato a mostrarsi durante il Resident Evil Showcase con un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player . Per l'occasione Capcom ha svelato che tutti i possessori di Resident Evil Village potranno iniziare a giocare in accesso anticipato a partire dalle 04:00 italiane del 24 ottobre fino alle 08:00 del 26 ottobre. A seguire il lancio, fissato per il 28 ottobre per PC, PS4 e Xbox One.

Capcom ha inoltre confermato che Resident Evil Re:Verse supporta il cross-platoform play per tutte le piattaforme e che riceverà una serie di aggiornamenti gratuiti dopo il lancio.

Per la precisione al lancio saranno disponibili 5 sopravvissuti, 5 nemici, 2 stage, le sfide della Challenge Mission 1 e il Battle Pass dal livello 1 a 30. Successivamente verranno introdotti i seguenti contenuti:

Update 1 : 1 sopravvissuto, 1 stage, 8 costumi, Challenge Mission 2, Battle Pass Lv. 30 - 60.

: 1 sopravvissuto, 1 stage, 8 costumi, Challenge Mission 2, Battle Pass Lv. 30 - 60. Update 2 : 1 sopravvissuto, 2 costumi, Challegen Mission 3.

: 1 sopravvissuto, 2 costumi, Challegen Mission 3. Update 3: 1 sopravvissuto, 1 nemico, 7 costumi, Challenge Mission 4, Battle Pass Lv. 61 - 90.

Le date di uscita degli update non sono ancora note, ma supponiamo che maggiori informazioni in merito arriveranno subito dopo il lancio del gioco. Sono in programma inoltre ulteriori aggiornamenti gratuiti, ancora da svelare.

Resident Evil Re:Verse è un gioco multiplayer dove i giocatori possono mettere alla prova le proprie abilità in scontri PvP da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone. Sarà possibile giocare nei panni degli amati personaggi della serie di Resident Evil e usare delle armi biologiche per ribaltare le sorti dei match.