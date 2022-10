Resident Evil Village: Shadows of Rose: nuovo trailer dal Resident Evil Showcase

In occasione del Resident Evil Showcase, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Village: Shadows of Rose, l'espansione dell'ultimo capitolo della saga in uscita il 28 ottobre 2022, insieme a un grosso aggiornamento del gioco base che introdurrà la terza persona.

Svelato anche l'arrivo di una demo, che consentirà di provare il gioco per circa un'ora con tutte le novità dell'aggiornamento. Sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022.

Per il resto, nel filmato possiamo vedere Rose piangere il padre e partire all'avventura, forte dei suoi poteri che le consentono di affrontare il male testa a testa. Non per niente non mancano scene di combattimento.

Leggiamo quali saranno i contenuti extra per chi acquisterà la Winters' Expansion:

Contenuto bonus:

- Stile Street Wolf per Rose (si applica solamente a Le ombre di Rose)

Scopri i nuovi contenuti aggiuntivi per il pluripremiato capolavoro dell'horror moderno, Resident Evil: Village - Visuale in terza persona: gioca la storia principale da una prospettiva del tutto nuova.

- Mercenari - Missioni aggiuntive: tre nuovi personaggi scendono in campo, inclusa la scultorea Lady Dimitrescu, per la prima volta giocabile.

- Le ombre di Rose: disponibile un nuovo scenario che vede come protagonista Rose cresciuta, l'amata figlia di Ethan, il cui rapimento da bambina ha dato il via alla trama di Village.

Prima di abbandonarvi, vi rammentiamo che Resident Evil Village Gold Edition sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 su PC, console Xbox, console PlayStation e Nintendo Switch (versione cloud).