God of War Ragnarok: quattro nuove immagini mostrano il gameplay

Una delle nuove immagini di God of War Ragnarok

Raf Grassetti, l'art director di God of War Ragnarok per Sony Santa Monica, ha pubblicato quattro nuove immagini di God of War Ragnarok che mostrano il gameplay del gioco. Sì, niente immagini dal taglio cinematografico costruite all'interno del motore, ma proprio scatti di gioco, visti dalla prospettiva che si avrà giocando. Di questi tempi sono una rarità. Vediamole raccolte in un'apposita galleria:

Le immagini, catturate dalla versione PS5, come specificato sulle stesse, mostrano una qualità grafica elevatissima, com'era lecito attendersi da un gioco di Santa Monica. Gli scenari mostrati sono molto differenti tra di loro e rendono conto anche dell'alta varietà dei luoghi che si andranno a visitare, nonostante l'intera avventura si svolga nelle terre nordiche.

Da notare che poche ore prima di pubblicare le immagini, Grassetti aveva reso disponibile la guida per i cosplay di Kratos e Atreus.

Che aggiungere? Siamo sempre più curiosi di vedere God of War Ragnarok in azione. Fortunatamente manca poco al 9 novembre 2022, la data d'uscita del gioco, quando potremo giocarci su PS4 e PS5.