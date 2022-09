Resident Evil 4 Remake arriverà anche su Xbox One, lo conferma Amazon UK

Come segnalato da Idle Sloth, nel listo della divisione inglese di Amazon è apparsa la versione Xbox Series X|S & Xbox One di Resident Evil 4 Remake, confermando dunque che il survival horror di Capcom arriverà anche sulle console oldgen di Microsoft.

Inizialmente si pensava che Resident Evil 4 Remake fosse un progetto esclusivo per PC e console di attuale generazione. Durante il Tokyo Game Show 2022 tuttavia Capcom ha svelato che il rifacimento delle disavventure di Leon arriverà anche su PS4. In tal senso, una versione Xbox One dunque era auspicabile ma non del tutto scontata. Insomma, mancava una conferma ufficiale, che ora è arrivata, seppur indirettamente, da Amazon UK.

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dal 24 marzo. A ottobre Capcom condividerà nuovi dettagli su questo attesissimo rifacimento in occasione di un evento specifico chiamato Resident Evil Showcase, con maggiori dettagli su data e orario che verranno svelati nei prossimi giorni.

Rimanendo in tema, Capcom ha svelato che i prossimi giochi della serie Resident Evil potrebbero tornare ad utilizzare la visuale in terza persona.