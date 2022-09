Sly Cooper: Sony e Sucker Punch festeggiano il 20° anniversario della serie

Sucker Punch è intervenuta sul blog ufficiale PlayStation per celebrare il 20° anniversario della serie Sly Cooper, ma a quasi 10 anni di distanza dall'ultimo capitolo uscito non si tratta ancora di annunci di nuovi giochi, bensì una serie di iniziative e prodotti di merchandising a tema.

Una serie di sviluppatori che hanno preso parte ai lavori sulla serie sono intervenuti sul blog per ricordare vari momenti particolari dello sviluppo.

Sly Cooper, il pupazzo del 20° anniversario

Il co-fondatore dello studio, Brian Fleming, ha ricordato per esempio il suo momento preferito, ovvero il finale di Sly 1, "una delle più belle sequenze che abbiamo mai fatto! La parte finale con i 10 secondi di vantaggio è perfezione".

Rob McDaniel, senior technical artist, vede invece il lavoro svolto sul level design del primo Sly come "una grande esperienza di formazione.

Sly Cooper, il poster celebrativo della serie

Dai prototipi fatti con il LEGO per i tetti di Muggshot alle infinite rielaborazioni dei livelli che abbiamo affrontato per rendere il gameplay giusto". Varie altre testimonianze possono essere lette a questo indirizzo sul PlayStation blog, dove sono stati presentati anche vari oggetti celebrativi.

Tra questi un poster di Cook & Becker da 28x40 pollici in edizione limitata al prezzo di 225 dollari a una versione alternativa, di dimensioni più piccole e meno preziosa, al prezzo di 24,95 dollari in arrivo a dicembre. In arrivo anche una T-shirt a tema su PlayStation Gear e un pupazzo di Sly da 9 pollici.