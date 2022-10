Fallout London: un video mostra i nuovi nemici e location dell'enorme mod di Fallout 4

Proseguono i lavori su Fallout London, la gigantesca e ambiziosa mod di Fallout 4 attesa con molto interesse da parte dei fan del gioco, nonché da Bethesda che ha anche assunto più di uno dei suoi autori. Di recente il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo filmato dove vengono mostrati i progressi fatti negli ultimi mesi presentati nuovi nemici, location, musiche e funzionalità.

Come suggerisce il nome, Fallout London è una mod/espansione di Fallout 4 ambientata a Londra, dunque un'ambientazione piuttosto lontana da quelle americane classiche della serie. Questo ha dato modo agli sviluppatori di esplorare come il Regno Unito è cambiato dopo la catastrofe nucleare che fa da sfondo agli eventi della serie Bethesda, introducendo quindi anche nuova storia, fazioni, personaggi e creature.

La mod è ambientata nel 2237, a cavallo tra Fallout 1 e 2. Sono presenti alcune location iconiche di Londra, come Westminster, sede di molti palazzi storici e del Parlamento britannico, e i borghi di Bromley e Hackney.

Nel filmato gli sviluppatori del progetto parlano delle ultime aggiunte al gioco, come location, nuove musiche per la radio, veicoli e animali mutati dalle radiazioni, tra cui dei ratti bipedi particolarmente familici. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che non includeranno più un cameo della Regina Elisabetta II e il figlio Carlo III (previsti come dei Ghoul) per rispetto verso la famiglia reale.

Fallout London sarà disponibile su PC ma al momento non ha ancora una data di uscita, con gli sviluppatori che nel filmato affermano di mirare di pubblicarla entro la fine del 2023. Per maggiori dettagli, vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale del progetto, a questo indirizzo.