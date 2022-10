ARK: Ultimate Survivor Edition per Nintendo Switch rinviato a un passo dal lancio

ARK: Ultimate Survivor Edition per Nintendo Switch è stato rinviato nuovamente a un passo dal lancio. Il lancio, previsto per martedì 25 ottobre, è ora in programma per l'inizio di novembre negli Stati Uniti e a seguire nelle settimane successive anche in Europa.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale del gioco, il rinvio non è dovuto alla consueta necessità di dare ulteriore tempo agli sviluppatori per rifinire il gioco, quanto piuttosto per "la situazione ambientale imprevista e senza precedenti che si sta verificando nel Pacifico nord-occidentale".

ARK: Ultimate Survivor Edition per Nintendo Switch è una versione migliorata a tutto tondo rispetto a quella originale, ricostruita da zero tramite Unreal Engine 4 da Grove Street Games, gli autori di GTA Trilogy - Definitive Edition. Sarà in vendita al prezzo di 49,99 dollari e sotto forma di upgrade completamente gratuito per chi ha già acquistato il titolo su Switch.

Tra le novità di questa edizione troviamo un comparto grafico e performance migliorate e un peso di installazione ridotto (si passerà da 11,7 GB a 6,5 GB). Includerà inoltre tutti gli aggiornamenti più importanti arrivati anche sulle altre piattaforme, compresa l'espansione Scorched Earth. Il filmato qui sopra mostra alcune sequenze di gameplay tratte proprio da questa riedizione per Nintendo Switch.