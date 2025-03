Piovono polemiche sul trailer del DLC Aquatica di ARK Survival Evolved per l'uso intensivo dell'IA

L'espansione in questione dovrebbe presentare nuove avventure in un'ambientazione sottomarina, e nella giornata di ieri è stata presentata da un trailer pubblicato dal publisher stesso, Snail Games , che è stato però fortemente criticato dagli utenti.

Anche Studio Wildcard prende le distanze

Al di là del fatto che il trailer non mostri praticamente nulla di effettivo sul gioco, visto che non ci sono elementi veri del gameplay, a far arrabbiare la community è soprattutto l'ampio utilizzo dell'IA, che viene giudicato come un pigro tentativo di promuovere l'espansione senza reali sforzi nel cercare di mostrare qualcosa di concreto.

Sia la grafica che le animazioni e anche la voce di accompagnamento sembrano tutte costruite interamente con l'IA e la cosa non è piaciuta affatto, tanto da portare a numerosi commenti negativi sotto al video su YouTube.

Tra questi possiamo trovare quello dello streamer Syntac, piuttosto noto nell'ambito di ARK, che ha scritto "Questo è disgustoso e vi dovreste vergognare", o quello di The AxeMan, altro stremare, che ha scritto "Siete così lontani dal vostro pubblico, dovete migliorare".

La questione ha spinto anche il team responsabile di ARK: Survival Evolved, Studio Wildcard, a prendere le distanze dall'espansione in questione, riferendo di non essere coinvolto nello sviluppo e di chiedere informazioni a Snail Games Colorado, responsabile del DLC.

"Studio Wildcard rimane interamente dedicato alla produzione di ARK: Survival Ascended e ARK 2, e siamo entusiasti di portare ARK: Lost Colony a voi nel corso di quest'anno!".