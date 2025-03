C'è un altro avvistamento per la possibile data di uscita di Indiana Jones e L'Antico Cerchio su PS5

Anche in questo caso si parla del 17 aprile come data di uscita di Indiana Jones e L'Antico Cerchio su PS5, ovvero lo stesso giorno che era stato comunicato in precedenza dal noto leaker billbil-kun , considerato una fonte alquanto affidabile.

Anche in questo caso dunque non si tratta assolutamente di un'informazione ufficiale, ma il fatto che la data di uscita presunta corrisponda precisamente a quella che era emersa dalla voce di corridoio precedente potrebbe rafforzare l'ipotesi, attraverso una coincidenza alquanto sospetta.

Una strana coincidenza

La data emerge dall'apertura delle prenotazioni per Indiana Jones e L'Antico Cerchio su PS5 da parte del rivenditore FNAC, che di recente ha inviato delle notifiche agli utenti per l'avvio della campagna di preorder per il gioco in questa versione.

La pagina relativa al gioco sul sito ufficiale del rivenditore non riporta più la data di uscita precisa, al di là di un vago "aprile 2025", ma in precedenza corrispondeva a quella riportata già in precedenza, ovvero il 17 aprile.

In effetti, la data rientrerebbe nelle indicazioni ufficiali date da Microsoft alcuni mesi fa, quando aveva annunciato la versione PS5 del gioco in arrivo nella "primavera 2025", ma ovviamente si attendono informazioni ufficiali per la sicurezza sul lancio.

Indiana Jones e L'Antico Cerchio è davvero un'ottima avventura da parte di MachineGames, uno dei migliori prodotti su Indiana Jones che si siano visti in decenni: potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Indiana Jones e L'Antico Cerchio.