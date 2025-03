F1 25 potrebbe essere annunciato presto: data di uscita, prezzi ed edizioni svelate da un leaker

Il noto leaker Billbil-kun, sulla pagine di Dealabs, ha anticipato il possibile annuncio di EA Sports F1 25, comunicando anche varie informazioni come data di uscita, prezzi, edizioni e altro sulla nuova edizione della simulazione ufficiale del massimo campionato automobilistico.

Le tempistiche, in effetti, potrebbero essere congruenti con l'andamento del campionato e con il modus operandi di EA e Codemasters, dunque prendiamo la segnalazione in una certa considerazione, visto che potrebbe facilmente risultare corretta.

D'altra parte, sembra che EA Sports abbia recentemente aperto delle registrazioni per una beta del gioco, sebbene non abbia specificato pubblicamente l'identità del titolo e non abbia aperto a tutti l'accesso, ma il test potrebbe riferirsi proprio al nuovo titolo di Formula 1.