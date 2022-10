Genshin Impact, il cosplay di Nilou di olaaphrodite balla tra le bolle

Genshin Impact è un gioco amatissimo e, come tale, è oggetto di un'abbondante quantità di cosplay, come questo di olaaphrodite, che ha deciso di interpretare il ruolo di Nilou, facendola ballare in mezzo a un mare di bolle.

Nilou è un personaggio giocabile di Genshin Impact, di tipo Hydro. Nella vita è una ballerina del Teatro Zubayr, a Sumer City, famosa per la sua grazia e la sua eleganza. Comunque sia, fuori dalle scene è una ragazza normalissima, a parte per le sue doti da combattente.

Estremamente gentile con tutti, è stata introdotta come PNG con la versione 3.0 del gioco ed è diventata un personaggio giocabile con la versione 3.1, protagonista dell'evento Twirling Lotus, in corso fino al 1° novembre 2022.

Come potete vedere, olaaphrodite riproduce il personaggio in modo praticamente perfetto, riprendendone anche le movenze. Il costume è stato particolarmente curato e non manca di riprodurre i dettagli del personaggio, come la capigliatura rossa e l'elaborato copricapo. Le bolle, aggiunte tramite l'applicazione di TikTok, sono un tocco in più volto a sottolineare la natura di Nilou in gioco.