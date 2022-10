Xbox Elite Series 2: Xbox Design Lab fa l'unboxing in video della versione personalizzata

Xbox Design Lab ha pubblicato un video unboxing della versione personalizzata dell'Xbox Elite Series 2, che trovate in testa alla notizia. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Xbox Design Lab è sostanzialmente una boutique online, lanciata nel 2016, che consente di crearsi dei controller Xbox personalizzati.

Recentemente è stata annunciata la possibilità di avere versioni personalizzate anche dei controller Xbox Elite Series 2.

Stando a quanto spiegato nel filmato, sono moltissimi gli utenti Xbox ad aver richiesto la possibilità di avere una loro versione del controller Elite, quindi Microsoft ha semplicemente lavorato per accontentarli. Il filmato prosegue mostrando diverse varianti dell'Elite, ispirate a dei videogiochi (Ori and the Blind Forest e Forza Horizon 5), quindi parla di quante sono le combinazioni di colori usabili per la personalizzazione: attualmente ben 717 trilioni.

Infine viene mostrato cosa si trova nella confezione quando si riceve un Xbox Elite Series 2 personalizzato e viene illustrato il processo di realizzazione. Insomma, è un video interessante, perché svela anche un po' di dietro le quinte.

Detto questo, il punto di partenza per avere un controller Xbox personalizzato, Elite o standard che sia, è il sito di Xbox Design Lab.