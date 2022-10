Marvel's Midnight Suns, Tempesta in arrivo dopo il lancio, svela un "leak" di Deadpool

A quanto pare tra i personaggi in arrivo dopo il lancio di Marvel's Midnight Suns c'è anche Tempesta. Lo ha svelato con un "leak" nientepopodimeno che Deadpool, che si è impadronito dell'account Twitter ufficiale del gioco.

Il Mercenario Chiacchierone pochi giorni fa ha dato via alla campagna #DeadpoolSuns con un trailer, chiedendo ai giocatori il loro supporto per convincere 2K e Firaxis ad inserirlo in Marvel's Midnight Suns. Si è anche impadronito dell'account Twitter e il sito ufficiale del gioco, che in questi giorni sta usando in maniera impropria.

Ad esempio, ha condiviso due concept del personaggio di Tempesta, confermando dunque l'ingresso dell'eroina degli X-Men nel cast di Marvel's Midnight Suns dopo il lancio, tramite un DLC gratuito o a pagamento.

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 2 dicembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in un secondo momento anche per Nintendo Switch.

Di recente sono stati svelati gli abbordabili requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC ed è stato presentato un gameplay trailer con protagonista Nico.