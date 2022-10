Digimon: Bandai Namco lavora a "molteplici" nuovi giochi della serie

I team di Bandai Namco stanno lavorando a molteplici nuovi giochi del brand Digimon. A svelarlo sono stati i producer della serie Kazumasa Habu e Takahiro Yokota.

La conferma è arrivata in concomitanza con l'annuncio delle versioni Nintendo Switch e PC di Digimon World: Next Order, in uscita in Europa a febbraio integrando una serie di novità.

"Oggi, ho il piacere di annunciare che abbiamo deciso di pubblicare Digimon World: Next Order su Nintendo Switch e Steam", ha detto Habu. "Attualmente abbiamo molteplici giochi Digimon in programma".

I due producer non hanno svelato ulteriori dettagli in merito ai progetti attualmente in cantiere. Tuttavia in un'intervista di febbraio, Habu ha svelato che Bandai Namco sta lavorando a un nuovo Digimon Story, con la trama che sarà legato al gruppo "Olympos XII" visto in alcune serie animate, inoltre non esclude in futuro anche un remake o una remaster del primo Digimon World.

Oltre al porting di Digimon World: Next Order, pochi mesi fa è arrivato nei negozi anche Digimon Survive, un ibrido tra un'avventura grafica e un gioco di ruolo strategico, di cui potreste scoprire di più leggendo la nostra recensione.