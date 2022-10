MultiVersus: spunta una data di uscita per Black Adam

A quanto pare il debutto di Black Adam nel roster di MultiVersus è fissato per martedì 25 ottobre. La data di uscita dell'anti-eroe è stata svelata, probabilmente involontariamente, da Warner Bros. stessa.

Come segnalato su Twitter dall'insider @multiversusie, la divisione inglese di Warner Bros. sta inviando ai giocatori delle email pubblicitarie del film di Black Adam con protagonista Dwayne Johnson, confermando il lancio del personaggio in MultiVersus per il 25 ottobre.

Il 25 ottobre tra l'altro capita di martedì, giorno in cui solitamente vengono pubblicate aggiornamenti e nuovi lottatori del picchiaduro free-to-play. Detto questo, non ci resta che attendere un'eventuale conferma o smentita da parte degli sviluppatori di Play First Games nei prossimi giorni.

Black Adam era stato svelato a metà agosto come parte delle novità della Stagione 1 di MultiVersus, assieme a Stripe, che è disponibile dal 12 ottobre assieme all'evento di Halloween Monster Mash. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sull'antieroe della DC Comic, incluso sul suo stile di combattimento, che supponiamo sarà ispirato ai poteri ottenuti dal mago Shazam.