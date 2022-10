Le notizie più importanti della settimana dal 17 al 23 ottobre

Non c'è niente da fare: l'acquisizione di Activision Blizzard e di conseguenza lo scontro fra Microsoft e Sony continua a tenere banco, generando polemiche e discussioni infinite anche su Multiplayer.it. Non stupisce insomma che fra le notizie più importanti della settimana ce ne siano almeno quattro legate all'importante operazione che la casa di Redmond sta cercando di portare avanti e che è attualmente al vaglio delle autorità antitrust.

Ci siamo: lo scorso martedì Sony ha annunciato ufficialmente data di uscita e prezzo del DualSense Edge , il controller professionale per PS5 che arriverà nei negozi a partire dal 26 gennaio 2023 e costerà la bellezza di 239,99€: una somma sicuramente non accessibile, ma a quanto pare giustificata dalle caratteristiche tecniche di questo dispositivo, che mette la personalizzazione al primo posto.

In particolare, Microsoft sostiene che i documenti citati dalla commissione inglese circa la volontà di sottrarre il franchise di Call of Duty a PlayStation in realtà non esistano: laddove ciò dovesse rivelarsi vero, l'antitrust si troverebbe effettivamente in una situazione complicata e la sua condotta di parte verrebbe confermata di fronte all'opinione pubblica e non solo.

Dopo un'attesa durata anni, si sono rivelate fondate le voci sull'esistenza del remake di Silent Hill 2, annunciato ufficialmente da Konami , nonché quelle che volevano Bloober Team al lavoro sul progetto. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che approderà su PC e PS5, in quest'ultimo caso con un' esclusiva temporale sulla console Sony di almeno un anno.

Vistasi rifiutata l'acquisizione dalle autorità antitrust, Microsoft potrebbe rivalersi sulla casa giapponese e decidere di utilizzare il suo stesso approccio alle esclusive, con una differenza importante: ben 70 miliardi a disposizione per operazioni di questo tipo, che a quel punto potrebbero riguardare la maggior parte delle più importanti produzioni third party e tagliare fuori le piattaforme PlayStation.

Si torna a parlare dell' acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft , in questo caso per via di una testimonianza diversa dal solito, quella del giornalista Jez Corden. Ebbene, Corden ha scritto un editoriale in cui dice che un eventuale fallimento dell'operazione potrebbe essere distruttivo per gli utenti PlayStation . In che senso?

Call of Duty non sarà su Xbox Game Pass per diversi anni

Call of Duty: Modern Warfare 2, Ghost di pattuglia

Stesso argomento, differente angolazione: stando a un documento che Microsoft ha inviato all'antitrust inglese, Call of Duty non sarà su Xbox Game Pass per diversi anni a causa degli accordi fra Sony e Activision, che come sappiamo saranno validi fino al 2024. La casa di Redmond intende dimostrare in questo modo che, in merito alle obiezioni mosse finora, anche l'argomentazione del Game Pass non torna.

È chiaro che l'inclusione della serie sparatutto nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, con i nuovi episodi disponibili dal day one, potrebbe bastare da sola a convincere molti fan del franchise a spostarsi da PlayStation a Xbox. Tuttavia, come sostiene Microsoft, tale eventualità non si verificherà prima di diverso tempo: sarà sufficiente a convincere la CMA?