Lies of P: svelata la durata del souls-like con Pinocchio in arrivo su Xbox Game Pass

Lies of P, il promettente souls-like con protagonista Pinocchio che rivisita il romanzo di Collodi, offrirà una durata di circa 30 ore, che potrebbero praticamente raddoppiare per scoprire tutti i segreti e completare le attività secondarie. Il dato è stato condiviso da Choi Ji-Won, director di Round8 Studio nel corso di un'intervista.

Ji-Won ha dichiarato che lo studio a trovato quella che ritiene la via di mezzo ideale sia per i giocatori alla ricerca di un'esperienza longeva sia per chi preferisce un'avventura più corta. In tal senso 30 ore non sono di certo poche, ma neppure così tante, se confrontiamo il dato con quello di altri esponenti del genere souls-like.

Detto questo, la stima si basa esclusivamente sul tempo necessario in media per arrivare ai titoli di coda. Coloro interessati a scoprire tutti i segreti e le sfide nascoste nel mondo di Lies of P impiegheranno circa 60 ore per completarlo, sempre secondo quanto detto da Ji-Won.

"Anche per il giocatore che vuole godersi un gioco più breve, può affrontarlo passo dopo passo", ha spiegato Ji-Won consigliando un approccio "mordi e fuggi" all'avventura. "Ogni fase richiederà circa 10 ore e ognuna ha caratteristiche diverse."

Lies of P è un gioco d'azione di stampo soulslike ambientato in un mondo crudele e oscuro della Belle Époque. Dopo essersi svegliato in una stazione dei treni abbandonata a Krat, una città sconvolta dalla follia e dalla sete di sangue, il protagonista Pinocchio si metterà in cerca di Geppetto. Il gioco avrà quest procedurali che influenzano la trama, sarà possibile potenziare le armi e ottenere nuove skill per il protagonista. Inoltre è presente un sistema di "bugie" che influenzerà il corso degli eventi. Nei mesi scorsi è stata anche confermata la localizzazione in italiano.

Il lancio di Lies of P è in programma per il 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Al lancio sarà disponibile su Xbox Game Pass. L'ultima volta che abbiamo visto in azione il gioco è stato alla Gamescom 2022, dove per l'occasione è stato presentato un corposo video gameplay di 40 minuti.