The Sims 5: i playtest inizieranno la prossima settimana, dice Tom Henderson

I playstest di The Sims 5, nome in codice Project Rene, inizieranno tra pochissimi giorni, addirittura dal 25 ottobre 2022, stando alle fonti del noto insider Tom Henderson, che affermano che EA sta inviando i primi inviti ai giocatori iscritti al suo programma di playtesting,

Lo sviluppo di The Sims 5 è ancora ben lontano dalla sua conclusione, ma i lavori a quanto pare sono abbastanza avanzati rendere possibile una prima fase di playtest, grazie alla quale gli sviluppatori potranno raccogliere feedback preziosi sul gioco ed eventualmente correggere il tiro sugli elementi meno riusciti. In particolare la prova dovrebbe concentrarsi sul nuovo strumento per la personalizzazione degli oggetti, l'Workshop, stando all'email condivisa sulle pagine di InsiderGaming.

"Questo playtest si concentrerà principalmente sul nostro nuovo strumento di personalizzazione degli oggetti, attualmente chiamato "Workshop". Questo tool ha lo scopo di aiutarti a personalizzare gli oggetti per decorare un appartamento. Ti invitiamo a condividere le tue creazioni e a scaricare ciò che hanno realizzato altri giocatori. E per provare tutto ciò che questo playtest ha da offrire, ricorda che puoi giocare con i tuoi amici!", recita l'email.

The Sims 4

"Tieni presente che questa prima esperienza è solo una parte di ciò che Project Rene diventerà. Ti invitiamo a partecipare alle sessioni con i tuoi amici e/o partecipare al playtest privato Discord (invito a seguire) per trovare nuovi amici con cui giocare. In qualità di membro fidato di Community Playtesting, puoi invitare fino a 3 amici a iscriversi a questo playtest. Maggiori informazioni e istruzioni sono incluse nel modulo di registrazione."

Se siete interessati potete iscrivi al programma di playtesting di EA a questo indirizzo.

Project Rene è stato presentato pochi giorni fa dagli sviluppatori di Maxis, che lo hanno definito "la prossima generazione di The Sims e una piattaforma creativa". L'obiettivo è "ri-immaginare The Sims con ancora più possibilità di gioco, nuovi strumenti per incoraggiare la creatività e l'abilità di raccontare storie significative. Con Project Rene, i giocatori avranno la possibilità di giocare da soli o collaborare con altri e potranno giocare il titolo in questione attraverso diversi dispositivi supportati". Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato a The Sims 5.