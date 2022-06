Lies of P: localizzazione in italiano confermata per il souls-like con protagonista Pinocchio

La pagina Steam di Lies of P, l'intrigante souls-like con protagonista una versione alternativa dark fantasy del Pinocchio che tutti conosciamo grazie alla fiaba di Collodi, è stata aggiornata, confermando che il gioco sarà localizzato in italiano.

Come apprendiamo dalla scheda riepilogativa delle lingue presenti nel gioco dello store di Valve, Lies of P avrà interfaccia e sottotitoli in italiano, oltre che in inglese e altre dieci lingue, tra cui francese, spagnolo e giapponese.

Si tratta senza dubbio di una notizia che farà piacere a tutti coloro che stanno seguendo con interesse gli aggiornamenti sul gioco, che al momento è in sviluppo per PC, Google Stadia, PS5 e Xbox One, con data di uscita ancora da definire.

Lies of P è un gioco d'azione di stampo soulslike in un mondo crudele e oscuro della Belle Époque. Dopo essersi svegliato in una stazione dei treni abbandonata a Krat, una città sconvolta dalla follia e dalla fame di sangue, il protagonista Pinocchio si metterà in cerca di Geppetto. Il gioco avrà quest procedurali che influenzano la trama, sarà possibile potenziare le armi e ottenere nuove skill per il protagonista, inoltre è presente un misterioso quanto interessante sistema di "bugie" che influenzerà il corso degli eventi.