Team Fortress 2: Valve ha pubblicato un nuovo aggiornamento, che risolve bug vecchi di dieci anni

Team Fortress 2 è stato aggiornato di nuovo. La nuova patch risolve dei bug vecchi di dieci anni. Valve si è mossa spinta da una vera e propria campagna orchestrata dai fan del gioco, mirata a portare all'attenzione degli sviluppatori le falle e i glitch considerati peggiori.

La campagna "Save TF2" è partita a maggio e ha coinvolto Reddit, Twitter e la sede centrale di Valve stessa. In particolare i giocatori hanno chiesto di fare qualcosa per frenare l'arrembare dei bot, che hanno piagato il gioco in anni recenti. Purtroppo parliamo dei bot peggiori, capaci di uccidere i giocatori in un colpo solo, di spammare offese e musica protetta da copyright in chat e di votare per cacciare tutti i giocatori umani dai server.

Valve ha risposto tramite l'account Twitter del gioco, che non aggiornava da due anni, annunciando provvedimenti in arrivo.

La patch è stata quindi mirata a chiudere le varie falle usate per infastidire i giocatori. Così ora non è più possibile inserire cheat code nella console dev del gioco sui server sicuri, non è più possibile cambiare nomi durante il gioco, il sistema di votazione è stato migliorato e sono stati introdotti altri cambiamenti per migliorare l'esperienza degli utenti.

Secondo i giocatori si tratta di un buon inizio da parte di Valve, perché molti bug ancora rimangono. Speriamo che Newell e soci continuino a supportare la comunità.