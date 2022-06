Exolon: disponibile gratis un nuovo remake del classico per sistemi a 8-bit

Exolon Redux è un remake gratuito di Exolon, un classico per sistemi 8-bit molto amato, quantomeno da chi lo ricorda ancora. Ben James, l'autore, ha realizzato un lavoro davvero eccellente, riproducendo alla perfezione le meccaniche originali. Vediamo un filmato del gioco:

Se vi interessa giocarci, potete farlo direttamente da browser sulla sua pagina itch.io, dove potete anche scaricarlo per poi installarlo sul vostro computer.

Exolon Redux è composto da cinque livelli e vede il giocatore interpretare i panni di un soldato del futuro, che deve vedersela con degli alieni non proprio amichevoli, dotati oltretutto di tecnologie difensive pericolosissime come torrette, missili, mine e quant'altro. Fortunatamente il nostro eroe dispone di armi sue per rispondere alla minaccia.

Insomma, se avete voglia di fare un tuffo nel passato e godere di un modo di giocare ormai abbastanza desueto, ma comunque appassionante (se lo si prende nel modo giusto), Exolon Redux è il gioco che fa per voi.