Final Fantasy Record Keeper sta per chiudere i battenti, ma non in Giappone

Dopo sette anni di carriera, Final Fantasy Record Keeper a breve chiuderà i battenti in occidente. I server globali verranno chiusi il 29 settembre, mentre quelli giapponesi invece rimarranno attivi.

Final Fantasy Record Keeper, per chi non lo conoscesse, è un JRPG free-to-play con acquisti in game sviluppato e pubblicato da DeNA per dispositivi iOS e Android. Il gioco fa perno sul classico sistema a turni ATB (Active Time Battles) di Final Fantasy e permette di utilizzare i personaggi tratti dai vari capitoli della serie. Nel 2017 ha raggiunto quota 10 milioni di dowload in tutto il mondo.

Square Enix ha annunciato che a partire dal 30 agosto i giocatori non potranno acquistare gemme tramite microtransazioni. Non sono stati svelati i motivi dietro la chiusura dei server in occidente, ma supponiamo che semplicemente nel tempo il numero di giocatori attivi sia calato a tal punto che la compagnia ha deciso di lasciarlo attivo solo in madrepatria.

Ichiro Hazama, il producer di Final Fantasy Record Keeper, ha condiviso un messaggio rivolto ai fan del gioco: "Per me, questo progetto è stato un tesoro pieno delle meraviglie illimitate della serie FF. Ovviamente, non potrebbe mai trasmettere tutto il fascino che si trova nei giochi FF. Ma mi piace pensare che siamo stati in grado di offrirvi scorci della sua iconica grafica in pixel art, della musica, degli incredibili sistemi di combattimento e molto altro ancora", ha detto Hazama.

"Sette anni fa, quando tutto iniziò, il numero di personaggi era limitato e gli elementi strategici erano ancora relativamente semplici. Ma grazie alle molte persone in DeNA e, naturalmente, a tutti voi, i giocatori, siamo stati in grado di creare il gioco che conoscete oggi. Le parole non possono esprimere la gratitudine che provo, ma tuttavia permettetemi di ringraziarvi tutti sinceramente per tutto in questi tanti anni! Un giorno, spero che le nostre strade si incrocino di nuovo."

Il development producer Yu Sasaki ha invece dichiarato:

"Vorrei ringraziare sinceramente tutti i nostri giocatori Final Fantasy Record Keeper, passati e presenti. Senza ognuno di voi, non saremmo mai stati in grado di farlo andare avanti per oltre sette anni. La pixel art è uno dei miei stili preferiti, quindi è stato un piacere per me negli ultimi sette anni essere in grado di offrirvi versioni in pixel art di così tanti momenti dei precedenti giochi di Final Fantasy, così come le avventure di Tyro e dei suoi amici. Poiché la serie Final Fantasy celebra il suo 35° anno, non ho dubbi che continuerà a portarci le storie incredibili per cui è nota. Spero che continuerete a godervi queste storie negli anni a venire. Grazie mille per averne fatto parte!"