Lies of P, nuovo video di gameplay di 38 minuti dalla Gamescom 2022

Arriva un nuovo video di gameplay per Lies of P, il soulslike sviluppato da Neowiz che ha conquistato praticamente tutti i visitatori, virtuali e non, della Gamescom 2022. In questo caso si tratta di un filmato da ben 38 minuti.

Catturate da IGN, le sequenze in-game mostrano ancora una volta l'ambientazione della demo e alcune meccaniche tipiche del genere, vedi ad esempio gli "altari" presso cui ripristinare la propria salute e salvare la posizione, determinando però anche il ritorno di tutti i nemici sconfitti.

Come ricorderete, abbiamo provato Lies of P proprio alla fiera di Colonia, riconoscendo alcune novità del sistema di combattimento e un comparto artistico davvero interessante, ma anche una generale mancanza di rifinitura a cui bisognerà porre rimedio da qui al lancio.

Questo nuovo video non fa che confermare quanto visto finora, dunque uno scenario parecchio ispirato e pieno di avversari differenti che infliggono danni importanti al protagonista, nonché ovviamente grossi boss dotati di caratteristiche peculiari.

Lies of P sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale: il gioco arriverà nel corso del 2023.