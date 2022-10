Bayonetta 3: Cory Barlog di Sony Santa Monica si schiera con la doppiatrice Hellena Taylor

Cory Barlog di Sony Santa Monica, game director del God of War del 2018, ha pubblicato su Twitter un messaggio per esprimere la sua solidarietà a Hellena Taylor, la doppiatrice di Bayonetta che ha rifiutato di lavorare a Bayonetta 3 perché ha considerato troppo bassa l'offerta monetaria fattale da PlatinumGames (4.000 dollari per l'intero lavoro).

Barlog ha in realtà parlato in generale della gestione dei team di sviluppo, ma lo ha fatto citando il tweet con cui la Taylor ha raccontato la sua storia, invitando a boicottare Bayonetta 3.

Barlog: "Devi combattere per le persone che ti regalano delle grandi performance. Allo stesso modo devi combattere per tutte le persone del tuo team perché è il loro lavoro a rendere possibile l'intero gioco. Combatti per la tua gente. Rispettala. Trattala bene. Così potrai fare di nuovo delle grandi cose."