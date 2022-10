Dualsense Edge: data di uscita e prezzo annunciati da Sony PlayStation

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato la data di uscita e il prezzo di Dualsense Edge. Il controller "Pro" per PS5 e PC sarà disponibile nei negozi a partire dal 26 gennaio 2023 al prezzo consigliato di 239,99 euro. Inoltre, i moduli delle levette analogiche sostituibili saranno acquistabili a partire dallo stesso giorno al prezzo di 24,99 euro. I preorder di Dualsense Edge saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati da martedì 25 ottobre 2022.

Come prevedibile il prezzo del Dualsense Edge è ben più elevato del modello standard, ma d'altro canto parliamo di una periferica pensata per un pubblico di appassionati piuttosto esigente.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un controller "Pro" altamente personalizzabile e con funzionalità esclusive. Tra queste, la possibilità di rimappare o disattivare tasti specifici, modificare la sensibilità delle levette analogiche e la corsa dei grilletti, nonché di salvare più di un profilo e passare da uno all'altro rapidamente. Forma e dimensioni invece rimangono simili a quelle del Dualsense standard, così come il supporto al feedback aptico e i grilletti adattivi.

Si potrà personalizzare con tre set di cappucci levetta sostituibili e due set di tasti posteriori intercambiabili, inclusi nella confezione. Compreso nel prezzo è inclusa anche una custodia di trasporto e un cavo USB intrecciato, che può essere inserito nell'apposito alloggiamento del connettore così che possa rimanere saldamente collegato al pad.

Ricordiamo i contenuti inclusi nella confezione:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

Che ne pensate del Dualsense Edge? Siete interessati a questo controller Pro per PS5 e PC o ritenete che il prezzo sia troppo elevato? Fatecelo sapere nei commenti.