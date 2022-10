Xbox Game Pass: giochi della seconda metà di ottobre 2022 annunciati ufficialmente

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC che arricchiranno il catalogo di Xbox Game Pass a nella seconda metà di ottobre 2022 per gli abbonati al servizio. In totale sono 10 titoli in arrivo, tra cui l'attesissimo A Plague Tale: Requiem, disponibile da oggi, e Persona 5 Royal.

Vediamo dunque i giochi che saranno disponibili su Xbox Games Pass nella seconda metà di ottobre 2022:

A Plague Tale: Requiem - Xbox Series X|S, PC e Cloud - 18 ottobre

Amnesia: Collection - console, PC e Cloud - 20 ottobre

Amnesia: Rebirth - console, PC e Cloud - 20 ottobre

Phantom Abyss (Game Preview) - Xbox Series, PC e Cloud - 20 ottobre

Soma - console, PC e Cloud - 20 ottobre

Persona 5 Royal - console, PC e Cloud - 21 ottobre

Frog Detective: The Entire Mystery - PC - 27 ottobre

Gunfire Reborn - console, PC e Cloud - 27 ottobre

Signalis - console, PC e Cloud - 27 ottobre

Persona 5 Royal è tra le novità più attese di ottobre del catalogo di Xbox Game Pass

Come riportato in una precedente notizia, Microsoft ha annunciato anche gli 8 giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a fine ottobre 2022.

Tra le novità della seconda metà di ottobre di Xbox Game Pass spiccano senza dubbio A Plague Tale: Requiem e Persona 5 Royal. Giusto ieri abbiamo pubblicato la nostra recensione della nuova avventura di Amicia e Hugo, lodando il lavoro svolto da Studio Asobo.

Persona 5 Royal invece segna il debutto del gioco (e della serie) su console Xbox nella sua versione definitiva, che rispetto all'originale include nuovi personaggi, finali, contenuti e la localizzazione in italiano.

Considerando che siamo vicini ad Halloween risultano particolarmente azzeccate le aggiunte delle avventure horror Amnesia: Collection, Amnesia: Rebirth e Soma, che sicuramente verranno apprezzate dai giocatori più temerari.

Che ne pensate delle novità in arrivo per gli abbonati a Game Pass per console e PC? C'è qualche gioco che vi interessa particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.