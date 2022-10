Sword Art Online: il cosplay di Asuna in versione Alfheim di Lena è incantevole

Sword Art Online ancora oggi riscuote ancora un grandissimo successo grazie alla storia avvincente e i personaggi carismatici creati da Reki Kawahara. In attesa del debutto nelle sale cinematografiche del secondo film della serie Progressive, fissato per il 14 novembre, ammiriamo oggi un nuovo cosplay di Asuna Yuuki realizzato da Lena Cosplay in versione Alfheim.

Asuna Yuuki non ha bisogno di grandi presentazioni per chi ha visto almeno una volta l'anime di Sword Art Online. Si tratta di uno dei personaggi centrali dell'opera e la fidanzata del protagonista Kirito. Nel corso dei vari archi narrativi dell'opera ha cambiato varie volte il suo avatar virtuale, a seconda del gioco online e della situazione. Durante la seconda stagione dell'anime Asuna si trova suo malgrado intrappolata nei panni di Titania, la regina delle fate del mondo virtuale di Alfheim Online.

Il cosplay realizzato da Lena si basa proprio su questa incantevole versione del personaggio, rappresentando tra l'altro perfettamente il suo stato di prigionia ambientando lo scatto all'interno di una gabbia. Come potrete notare nello scatto qui sotto, il costume è stato inoltre curato in ogni minimo dettaglio risultando fedele alla controparte originale.

Che ne pensate del cosplay di Asuna Yuuki di Sword Art Online realizzato da Lena? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.